Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. ВИДЕО

О снятии Кузьмина с розыска сообщили журналисты проекта Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

29 августа они встретили Кузьмина на первом заседании Верховной Рады и спросили, где он был в течение последних 5 лет. Кузьмин вопрос проигнорировал.

В тот же день, 29 августа, Bihus.Info проверили базу розыска МВД, увидели в ней Кузьмина и сообщили правоохранителям, что тот находится в сессионном зале.

По состоянию на 3 сентября фамилия Кузьмина еще значилась в базе розыска.

5 сентября оказалось, что его больше нет в базе розыска МВД.

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Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.

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После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.

Сейчас Ренат Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".