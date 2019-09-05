Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.09.19 20:39

Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн

Налоговая милиция Киева добилась от строительного предприятия возмещения в бюджет более 1,7 млн. грн. неуплаченного ЕСВ

гфс

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет более 1,7 млн. грн. неуплаченного ЕСВ.

В рамках расследования уголовного производства был установлен руководитель столичного строительного предприятия, который при
начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

В результате таких действий фигурант умышленно уклонился от уплаты ЕСВ на общую сумму более 1,7 млн. грн.

Благодаря действиям налоговой милиции нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100