Налоговая милиция добилась от руководства строительной фирмы выплаты в бюджет недоплаченного социального взноса на сумму 1,7 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет более 1,7 млн. грн. неуплаченного ЕСВ.

В рамках расследования уголовного производства был установлен руководитель столичного строительного предприятия, который при

начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

В результате таких действий фигурант умышленно уклонился от уплаты ЕСВ на общую сумму более 1,7 млн. грн.

Благодаря действиям налоговой милиции нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности"