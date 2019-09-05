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05.09.19 21:34

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна. ФОТОрепортаж

В рамках украинско-румынских учений Riverine-2019 катерная тактическая группа выполнила ряд совместных действий по стандартам НАТО в устье реки Дунай

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 01

Катера Военно-Морских Сил ВСУ, Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, подразделения морских сил и береговой обороны Румынии отработали вопросы тактического маневрирования, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт, а также провели досмотровую операцию.

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 02

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Следует отметить, что с появлением в составе ВМС Украины малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М" появилась возможность выполнять задачи в акваториях рек и лиманах. Для украинских военных моряков является крайне важным получение опыта применения таких сил в определенных районах.

Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 03
Учения Riverine-2019: украинские и румынские катера отработали противоминные действия и досмотр судна 04

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Напомним, что от Военно-Морских Сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины три катера. Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщики и речной буксир для размещения штаба учений. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер.

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