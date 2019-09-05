Зеленский обсудил с американскими сенаторами Джонсоном и Мерфи санкции против РФ и поставки газа из США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи Глава государства отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США. Президент также выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности, а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Зеленский отметил последовательную политику санкций США против России, обратив внимание на российскую "паспортизацию" граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования.

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Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписание Меморандума между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток - 2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.

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Также стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Президент заявил,что намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.