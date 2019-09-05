Установлен новый рекорд посещаемости Зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной.

По данным ведомства, в течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 000 туристов.

Сейчас в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей - 13 наземных, пять водных и три воздушных маршрута.

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"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти", - говорится в сообщении агентства.

В начале 2019 появились первые кадры сериала "Чернобыль" от американской компании HBO. Премьера состоялась в мае 2019 и вызвала широкий резонанс среди зрителей и критиков.

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