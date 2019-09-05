Следователи из Нидерландов с субботы находятся в Киеве для допроса Цемаха, - журналистка Ромалийская

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналистка Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевое:

Цемах в нидерландском деле о убитом из российского БУКа боинге не свидетель, он - подозреваемый. Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - написала она.

Кроме того, Ромалийская утверждает, что во время операции по вывозу Цемаха с оккупированной части Донецкой области погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.

"Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни", - подытожила журналистка.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.