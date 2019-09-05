Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Интересно, когда стала конфиденциальной информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условияа проживания в этих учреждениях. Или проблема именно в документальном подтверждении этой информации? "- написала Матвеева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине. ФОТО

Вечером 4 сентября Лариса Матвеева отметила, что, по ее данным, Елена Зайцева будет отбывать наказание в облегченных условиях в Днепропетровской области.

По словам защитницы пострадавших, лишение свободы на 10 лет предусматривает этапирование в колонию с изоляцией. Однако, Покровский исправительный центр №79, в котором находится Зайцева, предназначен для осужденных без изоляции от общества.

Таким людям суд ограничивает свободу, а не лишает его, как этого требует приговор Зайцевой.

Приговоренную к 10 годам тюрьмы по делу о ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Елену Зайцеву доставили в исправительный центр на территории Днепропетровской области. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили 4 сентября в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в ответ на информационный запрос в среду.

По данным ведомства 2 сентября осужденную этапировали в Покровский исправительный центр (№79).

В Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, которому подчинено заведение, комментариев пока не дают. По данным с сайта управления, исправительный центр №79 в Покрове (бывшее Орджоникидзе) - учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы.

Второго осужденного к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадия Дронова конце августа этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 на Полтавщине.