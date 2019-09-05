Следователи СБУ побывали на "АрселорМиттал" в Кривом Роге в рамках расследования дела об экоциде

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня утром сотрудники СБУ вернулись на предприятие для проверки агломерационной фабрики метпроизводства. Правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции проводят замеры на стационарных источниках выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ проводит расследование уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ( "Экоцид").

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Кроме того, по информации "АрселорМиттал Кривой Рог", сегодня на предприятие прибыли также представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, чтобы провести внеплановую инспекционную проверку на новой машине непрерывного литья заготовок № 3. При этом они ссылались на письмо Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ от 21 августа 2019 № 8/2/2-6817, однако предоставить его представителям предприятия отказались, утверждают в компании.

"В результате предприятие отказало в проверке представителям инспекции ядерного регулирования", - говорится в пресс-релизе.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

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