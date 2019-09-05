Рада должна более четко определить подсудность дел для Антикоррупционного суда, - замглавы ВАКС Крук

Об этом заявил заместитель председателя ВАКС Евгений Крук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Сейчас есть конфликт норм, некоторая неопределенность с подсудностью ВАКС, и она должна быть устранена. Она может быть устранена как в сторону уменьшения количества дел, так и в сторону большего количества", - сказал Крук.

Судья объяснил, что Антикоррупционный суд должен по закону четко получить полномочия на рассмотрение дел или исключительно Национального антикоррупционного бюро, или на рассмотрение других коррупционных дел. В делах НАБУ коррупционные суммы намного выше других, добавил он.

"Суду могут оставить около 200 дел, которые расследует НАБУ, или 3 600 всех дел, включая те, в которых принимали участие другие правоохранительные органы. Там суммы гораздо меньше 500 тыс. ", - сказал Крук.

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Судья напомнил, что президент Владимир Зеленский упоминал об этом и пообещал помочь решить данный вопрос.

Крук подчеркнул, что принятие такого законопроекта очень важно, потому что есть риск отмены приговоров суда через Европейский суд по правам человека.

"В ЕСПЧ есть статья 6, которая требует, чтобы дело слушалось судом, который установлен законом. Если будет некоторая неопределенность, являемся ли мы судом, установленным законом, это может быть основанием для отмены решения", - пояснил он.

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