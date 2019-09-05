Трамп направил $771 млн, предназначавшиеся на противодействие России, на строительство стены на границе с Мексикой

Об этом Шумер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В который раз президент Трамп ставит (Россию. – Ред.) превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - заявил сенатор.

Отмечается, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

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При этом, согласно утверждениям Шумера, Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

"Это действие (с $771 млн. – Ред.) вдобавок с промедлением оказания помощи украинским военным против российской агрессии – это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - написал Шумер.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены на границе США и Мексики.

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Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных проектов внутри США.

Ранее на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Чак Шумер выступили против такого решения администрации президента Дональда Трампа.