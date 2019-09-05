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05.09.19 23:40

Генпрокурор Рябошапка пообещал "очень быстрые изменения", - Арахамия

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал очень быстрые изменения.

руслан,рябошапка

Об этом сказал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, исходя из встречи депутатов фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Арахамия отметил, что по словам депутатов-мажоритарщиков, к ним приходят люди и говорят, что "все еще в стране много всяких схем, кто-то там ворует деньги", и сейчас есть "большая надежда на генерального прокурора".

Также Арахамия отметил, что Рябошапка еще только "вступает в должность, но вы видите, как он быстро движется - и увольнение заместителей, освобождение областных прокуроров".

Глава фракции рассказал, что генеральный прокурор пообещал "очень быстрые изменения, пообещал, что очень много людей будет изменено в количественном и качественном составе". По его словам, "это на самом деле вдохновляет, потому что люди ждут этих изменений".

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