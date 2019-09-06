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06.09.19 00:18

У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что у журналистов останется доступ в парламент.

У журналистов останется доступ в Раду, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1, сообщает  Укринформ.

"У журналистов есть доступ в Верховную Раду", - отметил спикер.

Комментарии ведущей Натальи Мосейчук "пока", Разумков ответил: "Есть и будет оставаться таковым. У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии" Слуга народа "и от других политических сил открыты для общения . Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытую форму работы ".


Дмитрий Разумков подчеркнул, что депутаты открыты и принимают участие в телеэфире.

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