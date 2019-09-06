Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Водяного - из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Верхнеторецкого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

- вблизи н.п. Пищевик - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:

- в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пивденного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм.



