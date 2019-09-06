Ситуация динамично меняется. Мы должны реагировать на международную ситуацию, - Арахамия об амнистии наемников РФ

При возможном введении амнистии наемников РФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со сслкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный