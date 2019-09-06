Комитет ВР по нацбезопасности готовит законопроект относительно планов обороны, - Арахамия

Об этом проинформировал председатель фракции "Слуга народа", член профильного комитета Давид Арахамия в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что мы (члены комитета. - Ред.) наработаем одним из первых законопроект относительно планов обороны, который внес Президент как неотложный. Потому что как-то так случилось, что у нас пять лет война, но планов обороны нет... А какая война, если мы не имеем планов обороны, у нас нет сценариев, каким образом мы будем мобилизовывать и какие ресурсы будем к этому привлекать..." - отметил Арахамия.

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В то же время на вопрос ведущей ток-шоу, когда новая власть планирует законодательно определить вооруженный конфликт на Донбассе и назвать его войной, политик ответил, что в партии "Слуга народа" и Президент команды Владимира Зеленского в целом есть довольно четкая позиция по этому поводу.

"Много раз Президент называл Россию агрессором, в этом нет никакого сомнения", - подчеркнул он.