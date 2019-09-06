Подозреваю, что 90% депутатов, голосовавших за законопроекты о поправках в Конституцию, в глаза их не видели, - Рахманин

Нардеп из фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил в эфире канала "1+1" 5 сентября, что подозревает коллег в незнании проектов законов, которые они голосуют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

"С восторгом наблюдаю, как авто на ручнике превращается в каток. Смущает не столько скорость, потому что она нарушает правила дорожного движения, сколько то, что люди, которые сидят за рулем этого катка, они с завязанными глазами", - заявил он.

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"Семь законопроектов (о внесении правок в Конституцию. - Ред.) проголосовали во второй день работы Верховной Рады за направление в Конституционный Суд. У меня есть огромное подозрение, что процентов 90 людей, голосовавших за это, в глаза не видели, за что голосовали", – сказал Рахманин.



По словам нардепа, он сделал такое выводы после общения с коллегами из других фракций. Рахманин не называл имен депутатов, о которых говорил.



"Объясняю. Один меня спрашивал, что такое регуляторные органы, второй – почему Верховная Рада не может создавать консультативные органы. Говорю: "Может", – сказал Рахманин.



Он отметил, что в ответ услышал вопрос: "Зачем мы тогда голосуем?"

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Третий коллега не знал, что Конституционный Суд не должен менять текст проектов законов, которые ему направили для получения заключения о соответствии Основному закону, добавил депутат.



"Текст проверяется только на предмет процедуры и соблюдения прав человека. Он говорит: "Ну ок. Тогда мы исправим, когда вернется". Говорю: "Нет, вы не имеете права запятую изменить в этом проекте, иначе он снова уйдет в КСУ". Еще один узнал от меня, что их политическая сила намерена ввести императивный мандат для депутата-мажоритарщика. И так далее. Люди голосуют, не зная, за что", – добавил он.



Сегодняшняя власть Украины, якобы руководствуясь благими намерениями, "вслепую гонит" огромное количество законов, считает Рахманин.

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"Когда говорят "28 лет мы стояли на тормозах, поэтому нам надо сейчас бежать". Представьте себе ситуацию, когда человек едет на красный свет со скоростью 120 километров в час, потому что у него есть уважительная причина - у него больной ребенок. Это является основанием, чтобы нарушать правила дорожного движения? Ну один раз, в виде исключения? Но по дороге можно сбить еще троих детей и сломать себе шею. Это в принципе то, что сегодня делает власть, с закрытыми глазами, руководствуясь якобы благими намерениями, в слепую гонит огромное количество законов. Хорошо, что это хорошие законы. А если - нет", - отметил Рахманин.