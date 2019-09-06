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06.09.19 09:11

В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Сегодня в Украине насчитывается более 1000 пенсионеров старше 100 лет.

В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").

"На сегодняшний день 1078 украинцев, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.

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Напомним, по данным Госстата численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза.

В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет 01

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