Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.

Установлено, что этот депутат Киевского горсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из вузов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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