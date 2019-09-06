"Не хватает компетентности и опыта", - Бамбизов прокомментировал заявление пресс-службы ГНС Украины

"Довольно странной выглядит ситуация с комментариями пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНС) - по результатам аудита предприятий, проведенного Офисом крупных налогоплательщиков ГФС", - написал он на своей странице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"После того, как СМИ их обнародовали, - появилось сообщение упомянутой пресс-службы, где опровергалась озвучена мной информация и - мало того, сообщалось, что я, якобы, не имею "никакого отношения к проведению налоговых проверок". Понятно, что пресс-службе ГНС – как и самой ГНС, только начавшей свою работу, - еще откровенно не хватает компетентности и опыта. Поэтому списываем непрофессиональную реакцию и некорректность подачи информации именно на этот факт".

Бамбизов сообщил, что по состоянию на 4 сентября он исполнял обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и одновременно - является начальником этого подразделения.

Объяснил, почему юридически он не входит в число работников новосозданной ГНС, как это и было указано в заявлении пресс-службы ГНС: персонал все еще не успели перевести, значительная часть налоговиков Офиса крупных плательщиков формально работает в ГФС, которая сейчас ликвидируется.

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"Я не являюсь сотрудником новосозданного Офиса крупных налогоплательщиков ГНС - собственно, как и три четверти коллектива Офиса ГФС. Вообще, сегодня в ГНС переведены лишь около 300 сотрудников Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, тогда как общее их количество составляет 1247 человек".

В то же время проверка предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" уже полностью завершена и суммы претензий к нему также уже известны, сообщил налоговик.

"Сроки проведения проверок регламентированы 82 статьей Налогового Кодекса Украины. Итак, 04 сентября проверка предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог", которую (повторюсь) начинал и осуществлял Офис крупных налогоплательщиков ГФС, была фактически завершена. Происходило составления акта".

В то же время Бамбизов напомнил, что дальнейшие действия по результатам проверки - уже в компетенции новой структуры – ГНС.

"Остается пожелать коллегам из ГНС успехов в дальнейшей работе и посоветовать им быть ответственными и корректными при обнародовании важной информации, чтобы не вводить в заблуждение общество", - заключил налоговик.

Напомним, в среду начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов сообщил журналистам о завершении начатого его ведомством в мае этого года аудита компании ArcelorMittal Кривой Рог. Сумма претензий налоговиков составила 9 млрд грн. Позже пресс-служба ГНС ​​опровергла слова Бамбизова в официальной заявлении на своей странице.