"Нафтогаз" обещает предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - сказано в сообщении.

Информацию о недобросовестных теплопроизводителях "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.

Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий.

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Справка: правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:

- Подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством;

- Выполнение хотя бы одного из условий ниже:

- соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций) или

- заключение с "Нафтогазом" и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в рамках реализации Закона Украины от 3 ноября 2016 № 1730-VIII "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители" ; или

- согласование с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Во всех остальных случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях.

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице по ссылке.