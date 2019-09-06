"Нафтогаз" обещает предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - сказано в сообщении.
Информацию о недобросовестных теплопроизводителях "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.
Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий.
Справка: правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:
- Подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством;
- Выполнение хотя бы одного из условий ниже:
- соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций) или
- заключение с "Нафтогазом" и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в рамках реализации Закона Украины от 3 ноября 2016 № 1730-VIII "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители" ; или
- согласование с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.
Во всех остальных случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях.
С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице по ссылке.