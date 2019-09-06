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06.09.19 10:43

Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября.

Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Директор ГБР отметил, что сегодня следователи Госбюро хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

"Избегание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - подытожил Трубе.

Напомним, во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.

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Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба 01

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