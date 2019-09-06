Порошенко не прибыл в ГБР на допрос из-за несвоевременности вручения повестки, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал адвокат журналистам после посещения ГБР.
"В соответствии с законом повестка вручается за три дня до даты явки... первый день не учитывается. Если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок нарушается... Поэтому я сегодня пришел, официально подал соответствующий документ, написал, что повестка с нарушением установленных законодательством сроков, а это является уважительной причиной неявки", - заявил адвокат.
Что касается уголовного производства, в рамках которого Порошенко был вызван на допрос в пятницу, то, по словам Голованя, "речь должна была идти о вмешательстве в деятельность судебных органов", это связано с заявлением судей Окружного административного суда Киева "с якобы принятием решения по ПриватБанку".
"Абсурдность ситуации в том... что речь день о созыве СНБО в тот же день, когда было оглашено решение, то есть ни повлиять на решение суда, ни препятствовать чему-либо невозможно было априори", - сказал адвокат.
Он подчеркнул, что считает это политическим преследованием Порошенко.
"Это пятое производство, в котором он (Порошенко) был вызван в качестве свидетеля. Но вызван с нарушением требований закона", - пояснил адвокат.
Головань не стал уточнять, состоится ли допрос 10 сентября.
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября.
Во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.