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06.09.19 11:30

При попытке ограбления на Харьковщине взорвали банкомат, - Нацполиция

Неизвестные взорвали банкомат при попытке ограбления в пгт Слобожанское Харьковской области.

нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что происшествие произошло 6 сентября около 4:20. Неизвестные пытались ограбить банкомат, который находился внутри одного из магазинов.

"Неизвестные разбили окно магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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