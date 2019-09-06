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06.09.19 11:38

Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении. Их объявили в розыск, - Луценко

Экс-народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении и начата процедура их розыска.

Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении. Их объявили в розыск, - Луценко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска.

"Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее Луценко сообщал, что скоро два депутата Верховной Рады прошлого созыва получат повестки с требованием явиться в Генеральную прокуратуру Украины.

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