Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении. Их объявили в розыск, - Луценко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Луценко отметил, что только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска.
"Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Луценко.
Напомним, ранее Луценко сообщал, что скоро два депутата Верховной Рады прошлого созыва получат повестки с требованием явиться в Генеральную прокуратуру Украины.