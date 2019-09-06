"Обвинения в "сепаратизме" Укрспецэкспорта - бессмыслица и ложь", - экс-глава Укроборонпрома Букин

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Информация, обнародована медиа-группировкой "Бигус-инфо", относительно изменений в уставе ГК "Укрспецэкспорт", которые якобы ограничивают полномочия ГК "Укроборонпром" по управлению предприятиями-спецэкспортерами, является сплошной ложью и манипуляцией. Подчеркиваю, что изменения, внесенные в Устав компании, являются юридически выверенными, соответствуют Закону "Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК", Устава ГК "Укроборонпром", другим нормативно-правовым актам. Ни одно из прав и функций концерна, не нарушено и не сужено", - заявил Букин.

Также бывший директор "Укроборонпрома" акцентировал на озвученных в медиа главных "зрадах".

"1. "Гендиректор "Укрспецэкспорта" может без согласования с "Укроборонпромом" назначать работников компании (кроме заместителей), устанавливать уровень зарплат, утверждать структуру и штатное расписание". Такие изменения приводят устав компании в соответствие с требованиями действующего законодательства. Пункт 3 ст.64 Хозяйственного кодекса предусматривает, что "Предприятие САМОСТОЯТЕЛЬНО определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание". В законе не предусмотрено иного механизма, чем этот, а потому он должен быть действующим в отношениях "Укрспецэкспорта" и "Укроборонпрома". При этом Концерн оставляет за собой право издавать любые приказы, обязательные для исполнения, в том числе и по этому поводу", - отметил Букин.

"2. "Компания будет выполнять не все решения концерна, а только те, которые приняты по результатам проверок". Это - тотальная ложь, ведь пункты 1.5, 6.2, 8.1. Устава содержат нормы, о том, что "Концерн издает обязательные к исполнению Компанией приказы, распоряжения и поручения". Кроме того, согласно п. 15 Устава Концерна его участники обязаны выполнять решения органов управления Укроборонпрома", - сообщил экс-глава "Укроборонпрома".

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"3. "Изменения в Устав ограничивают полномочия "Укроборонпрома" по управлению спецэкспортерами, поскольку убраны нормы об утверждении Концерном финансовых планов Укрспецэкспорта, а также – о согласовании им договоров и поручений по совместной деятельности и управлению имуществом". Норму про финплан убрали, поскольку ст.75 Хозяйственного кодекса четко определяет, в каких случаях этот документ утверждает Кабмин, а в каких – Концерн. Относительно других перечисленных документов, то эти вопросы полностью отрегулированы действующим законодательством. Изменения в Устав убирают лишнее дублирование, но никоим образом не ограничивают права Концерна, закрепленные правовой системой страны", - утверждает Букин.

"В целом публикация "Бигус-инфо" по факту внесения изменений в Устав "Укрспецэкспорта" является вопиющим нарушением журналистских стандартов. Обращаю внимание, что в процессе "экстренной" подготовки упомянутого видеосюжета его авторы не нашли времени направить соответствующие запросы и выяснить позицию по этому вопросу ни у меня лично, ни у ГК "Укрспецэкспорт". Очевидно, вместо этого была выбрана "тактика" быстрой подачи материала в эфир, обильно смазав его некорректными комментариями в отношении меня лично и ГК "Укрспецэкспорт", где я работал 12 лет. Видимо, кому-то это было нужно…Призываю средства массовой информации внимательнее относиться к подобным информационным вбросам. За защитой своих прав планирую обратиться в суд", - резюмировал экс-глава "Укроборонпрома".

Ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа. По их информации, основная цель этих действий - максимальное расширение полномочий руководства "Укрспецэкспорта" и практически полный вывод компании из-под контроля государственного концерна.

В связи с этим генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус поручил провести служебное расследование действий своего предшественника.