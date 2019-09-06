В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Отвечая на вопрос о том, какие дороги - бетонные или асфальтные, - он поддерживает, Голик отметил, что с бетонными дорогами остается очень много невыясненных вопросов.

"Бетон – это хорошо. Единственное что, никто не понимает его стоимость, потому что нет ни одной полноценной бетонной дороги, сделанной за последние 2 года – не 5 км в Решетиловке, а всей. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой. Она будет эксплуатироваться реагентами теми, которые используются при асфальте или какими-то другими, которые используются только в бетоне? Она будет эксплуатироваться с помощью той же самой техники или нужны какие-то дополнительные насадки?" - пояснил Голик.

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По его словам, эти вопросы будут сейчас практиковаться на маленьких участках бетонных дорог.

"Опытным путем будут смотреть. Кроме того, все кричат, что бетон дороже, но он долговечнее, дольше стоит. Но нет в стране опыта эксплуатации бетонных дорог, никто не знает, сколько она простоит", - отметил Голик.

Комментируя вопрос, что все сырье для бетона добывается в Украине, и поэтому бетонные дороги выгоднее, Голик отметил, что при росте объемов строительства дорог местные предприятия могут заинтересоваться налаживанием производства битума.

"Я думаю, что если прийти на Кременчугский НПЗ, показать нормальный финансовый план "Укравтодора" с точки зрения дорог и сказать, что в следующем году не 15 млрд на дороги будет, а к примеру, а 75, и высказать желание, чтобы это был украинский битум, то будет нормальный диалог. Кроме того, у нас всегда дороги финансировались по остаточному принципу и крупный бизнес особо в это не верит. Поэтому сам по себе условный Кременчугский НПЗ не будет никуда вкладывать деньги. Ему нужны гарантии, что будет гарантированный рынок сбыта. С ним нужно разговаривать. Я бы садился и разговаривал: ребята, смотрите, вот бюджет, вот Дорожный фонд, вот отдельная программа, вот столько денег, нужна цена ниже, чем в Беларуси", - отметил Голик.

С полным текстом интервью Юрия Голика "Каждый год Укравтодор может и должен делать по 4000 километров идеальных дорог. Это ровно в 10 раз больше, чем он делает сейчас" можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ рассказывал о строительстве бетонных дорог в США в статьях: "Как укладывают двухполосную бетонную дорогу?" и "Как в США строят дороги, которые стоят 30 лет без ремонта и ям".