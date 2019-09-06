Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя. ДОКУМЕНТ

Украинских миротворцев, которые с мая находятся в Демократической Республике Конго, до сих пор не вакцинировали. Об этом сообщил в Facebook посол UNICEF Тарас Тополя, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 9 августа состоялась закрытая встреча, на которой представители Главного военно-медицинского управления ВСУ согласились с тем, что нужна срочная вакцинация.

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"Коллективно и почти единогласно пришли к решению срочно сроком в две недели, вакцинировать уже командированных в ДР Конго военнослужащих для предотвращения заражения и занесения в Украину опасных вирусных инфекций: менингококковой инфекции, брюшного тифа, холеры, чумы", - отметил Тополя.

Он уточнил, что были найдены механизмы реализации решения о вакцинации миротворцев уже находятся в ДР Конго.

Тополя добавил, что представитель Офиса президента Максим Кречетов в присутствии председателя заявил о всесторонней поддержке (в случае необходимости) для максимально быстрого выполнения решения.

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"И вот прошел месяц, миротворцы не вакцинированы. Сроки вышли. Основное протокольное решение межведомственного совещания не выполнено. В течение этого срока ни меня, ни Офис президента об отсутствии результата и срыв сроков не информировали", - подчеркнул Тополя, уточнив, что осенью миротворцы вернутся домой.









