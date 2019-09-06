Во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб, - Гитлянская

Это пишет "BBC News Украина" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один сотрудник СБУ не погиб", - ответила она на вопрос о комментарии относительно распространенной в СМИ информации о потерях украинских сил в спецоперации по Цемаху.

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В то же время издание отмечает, что потери во время задержания "зенитчика "ДНР" могли понести другие подразделения, в частности Силы спецопераций, которые, однако, пока ситуацию не прокомментировали.

Официальных данных о спецоперации по задержанию и вывозу с оккупированной территории Владимира Цемаха до этого времени нет.

Накануне журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалійська сообщила: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, ценой одной жизни".

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

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О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.