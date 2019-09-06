Волонтер Лазебник просит помочь собрать в школу сына погибшего воина ВСУ Артема Кирилюка

"Я снова прошу нас всех объединиться и помочь маленькому круглому сироте Артёму Кирилюку, благодаря вашей помощи в прошлом году, Артемка ни в чем не нуждался. Это мальчик 7 лет из глубокого маленького села на Полтавщине. На сегодня его официальным опекуном является прадед, которому уже 72 года. Отец Артёма погиб в бою под Новолуганским 30 июля 2015 года. Мать Артёма бросила его, когда малышу было всего 1,6 года", - написала она.

Лазебник заботится об Артеме с дня гибели отца, уже 4 года.

"Все мои друзья давно знают, что он мне уже как сын, да и называет он меня давно Мама Ксюша, - рассказывает она. - Я всегда забирала его к себе домой на каникулах, ездила с ним отдыхать и оздоравливать за границу. Но я прекрасно осознавала, что живя в том далеком селе хорошего будущего у него не будет. Посоветовавшись с его прадедом и получив его одобрение, я в прошлом году забрала Артёма к себе в семью. В прошлом году он стал кадетом Киевского Кадетского лицея 23. Очень горжусь им. Это огромная радость, но и одновременно большой объем заботы. Вы все знаете, как нелегко и затратно собрать ребенка в школу. А нам снова нужно купить весь комплект дорогостоящей кадетской формы, все нужные аксессуары к ней, обувь, и все что нужно для школы и учебы. А также нужно будет ежемесячно оплачивать дополнительные кружки: самбо - 350 грн, английский - 350 грн, танцы - 420грн, футбол - 400грн. Прошу вашего участия и помощи. Каждая гривня сейчас очень важна для нас".

Карточка для сбора денег на имя самого Артёма Кирилюка. В Приватбанке на него открыта Юниор Карта 5168 7559 0214 1817.

Читайте также: Киевлянин Лев Порецкий стал чемпионом мира по шашкам в группе до 8 лет. ФОТОрепортаж