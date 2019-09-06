Минобороны и Минветеранов создадут совместный проектный офис, - Коляда

Об этом сообщила в Facebook министр по делам ветеранов Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ.
"Создаем общий проектный офис, распределяем ответственность по направлениям и работаем", - отметила Коляда.
По ее словам, она встретилась с министром обороны Андреем Загороднюком.
"За полтора часа разговора, вышли на оптимальную модель взаимодействия. Первое и главное, направление работы с ветеранами - общая ответственность Минобороны и МинВОТ - и начинается она с военкомата, а заканчивается церемониалом. Это тот самый НАТОвский стандарт, к которому мы шли последние времена", - сказала Коляда.