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06.09.19 13:18

Минобороны и Минветеранов создадут совместный проектный офис, - Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минобороны собираются создать совместный проектный офис.

гаврилюк,коляда

Об этом сообщила в Facebook министр по делам ветеранов Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ.

"Создаем общий проектный офис, распределяем ответственность по направлениям и работаем", - отметила Коляда.

По ее словам, она встретилась с министром обороны Андреем Загороднюком.

"За полтора часа разговора, вышли на оптимальную модель взаимодействия. Первое и главное, направление работы с ветеранами - общая ответственность Минобороны и МинВОТ - и начинается она с военкомата, а заканчивается церемониалом. Это тот самый НАТОвский стандарт, к которому мы шли последние времена", - сказала Коляда.

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