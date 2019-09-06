Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

"Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - сообщил Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

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"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих. - Ред.) будет процентов 30", - указал Ващенко.