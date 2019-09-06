"Пласт" призвал Раду принять законопроект об их государственном признании, исключив госфинансирование

Об этом говорится в заявлении "Пласта" на официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны инициаторам закона за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации. Это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели – сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка. И в условиях дискуссии, ситуации, мы призываем Парламент принять поправки в закон, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем, мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в сообщении.

Отдельно в организации подчеркнули, что являются аполитичными и призвали политсилы не использовать название "Пласта" для своих политических интересов. Там также отметили, что самостоятельно будут собирать средства и начали масштабную фандрайзинговую кампанию.

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Напомним, 3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Он вернул документ в Раду на доработку с собственными правками.В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.

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