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06.09.19 14:14

Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сообщил, что мужчины на государственной службе в Украине не пользуются возможностью выхода в декретный отпуск, это единичные случаи.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько процентов мужчин на госслужбе идут в декрет.

"Это единичные случаи. Преимущественно они стесняются это делать и используют это, в том числе, как возможность скрыться на время, пока "дуют какие-то политические ветры", - сказал Ващенко.

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По его словам, сегодня у госслужащих есть такая возможность, но, "наверное, из-за общественного мнения, которое еще по-разному на это реагирует, мужчины этим не пользуются".

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