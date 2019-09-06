Глава Нацагентства по госслужбе Ващенко о выходе мужчин в декрет: Это единичные случаи, преимущественно они стесняются

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько процентов мужчин на госслужбе идут в декрет.

"Это единичные случаи. Преимущественно они стесняются это делать и используют это, в том числе, как возможность скрыться на время, пока "дуют какие-то политические ветры", - сказал Ващенко.

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По его словам, сегодня у госслужащих есть такая возможность, но, "наверное, из-за общественного мнения, которое еще по-разному на это реагирует, мужчины этим не пользуются".

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