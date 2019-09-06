Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания. ФОТО

По словам тюремщиков, у нее не будет никаких привилегированных условий, однако она будет отбывать срок в исправительной колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, передает Цензор.НЕТ.

Связано это с тем, что Зайцева осуждена впервые, а преступление совершила по неосторожности.

"В исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - отметили в службе.

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В ГУИС добавили, что в Украине есть всего лишь одно место, где наказание в таком формате могут отбывать женщины. Это отдельный сектор в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.

"Согласно требованиям законодательства, осужденная Зайцева направлено для дальнейшего отбывания наказания в вышеназванный сектор. Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организованы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.Об условиях содержания осужденной Зайцевой сообщаем, что одним из приоритетных направлений деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Украины является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов. Так, в целях обеспечения соблюдения прав человека и гражданина в местах лишения свободы, а также предупреждения подачи жалоб осужденными в Европейский суд по правам человека, администрациями учреждений исполнения наказаний проводится комплекс мероприятий по созданию условий для отбывания уголовных наказаний", - говорится в сообщении тюремщиков, к которому прикреплены фото из Покровского исправительного центра №79, куда доставили Зайцеву.