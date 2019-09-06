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06.09.19 14:34

Обсудим сотрудничество и евроинтеграцию: глава МИД Молдовы Попеску в понедельник посетит Украину

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску 9 сентября осуществит рабочий визит в Украину.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Наши отношения с Украиной, нашим соседом и стратегическим партнером, заслуживают особого внимания... 9 сентября я буду в Украине с рабочим визитом по приглашению моего коллеги Вадима Пристайко", - отметил Попеску.

Во время визита он проведет ряд встреч с представителями Кабмина и Верховной рады Украины.

"Мы обсудим двустороннюю повестку дня, региональную и международное сотрудничество, европейскую интеграцию и другие темы, которые имеют для нас общий интерес", - сообщил министр.

Напомним, ранее Президент Республики Молдова Игорь Додон в поздравлении ко Дню Независимости Украины сообщил, что хочет в ближайшее время встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Обсудим сотрудничество и евроинтеграцию: глава МИД Молдовы Попеску в понедельник посетит Украину 01

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