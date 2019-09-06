Апелляционный суд оставил под арестом Гримчака

Об этом сообщила в Facebook жена подозреваемого Юлия Гримчак, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО ", - сообщила Юлия Гримчак.

Как сообщалось, сегодня, 6 сентября, Черниговский апелляционный суд рассматривал жалобу защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Гримчака.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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