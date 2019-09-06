АМКУ сделал то, чего не могла добиться Россия в течение последних пяти лет – разрушить национального производителя, – представитель OSTCHEM

Об этом заявил Игорь Гольченко, руководитель юридической службы холдинга OSTCHEM, передает РБК Украина.

"Решение еще не вступило в силу, его еще нет на бумаге. Поэтому говорить, что вот прямо сейчас все остановилось, встало - преждевременно. Можно говорить о перспективе на будущее. А перспектива — это фактически уничтожение отрасли. Ведь даже сам Антимонопольный комитет сегодня не сказал, каким образом восстановится конкуренция, как они это видят. Они говорят: если бы три завода работали отдельно, то они бы конкурировали друг с другом. Да не могут они конкурировать друг с другом, – заявил Игорь Гольченко. – "Черкасский азот" выпускает селитру, а "Ровноазот" выпускает карбамид. Как они будут друг с другом конкурировать? То селитра, а это карбамид".

По словам представителя OSTCHEM, АМКУ сделал то, чего не могли добиться российские производители удобрений в течение последних пяти лет – разрушить национального производителя.

"Прецедентов разделения компаний такого уровня в промышленности я не знаю, их не было. Безусловно, АМКУ пытается создать прецедент. Упрощенный подход к анализу рынка, объявление монополистом и принудительный раздел – это передел собственности, иначе не назовешь, – уверен Игорь Гольченко. – В целом прецедент опасный – он открывает ящик Пандоры с непредсказуемыми последствиями для отрасли. Нужно разделить тогда всех. Любую группу возьми и ее можно делить".

Напомним, 5 сентября Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в составе черкасского "Азота", "Ровноазота", "Северодонецкого объединения Азот" и оптовой торговой фирмы "НФ Трейдинг Украина". В Group DF Дмитрия Фирташа назвали решение АМКУ "основанным на аргументах сомнительного качества и принятым с нарушением нарушением законодательства".

"АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении Group DF. Компания отметила, что будет оспаривать решение в судах всех уровней.