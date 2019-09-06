Массовых увольнений с госслужбы не будет. Это популистский подход, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

"Я не думаю, что будут массовые увольнения. Мы уже неоднократно это проходили, и ни разу это не дало результата. Это в определенной степени популистский подход", - сказал Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не приведет ли расширение перечня оснований для увольнений госслужащих к массовым увольнениям в ближайшем будущем, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, закон определяет рамку, а дальше многое зависит от того, как будут выписаны процедуры.

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"В частности, порядок заключения контракта, установления несоответствия занимаемой должности и другие. В то же время, в этих порядках должен быть сохранен баланс между руководителем госслужбы в органе и самим государственным служащим", - добавил чиновник.

По словам Ващенко, сегодня у госслужащих больше прав, чем у руководителя, и приходится слышать много жалоб, что якобы невозможно никого уволить.

"Поэтому я считаю, что здесь этот баланс будет более целесообразным. Он и госслужащих будет дисциплинировать, и предоставит руководителям возможность влиять на кадровую политику", - подчеркнул Ващенко.

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Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают расширить перечень оснований, по которым госслужащий может быть уволен.