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06.09.19 15:14

Тяжелобольного крымского политзаключенного Бекирова хотят принудительно доставить в "суд", - адвокат Велиляев

Подконтрольный России "Симферопольский центральный районный суд" обязал обеспечить явку принудительным приводом крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого 27 августа выпустили из СИЗО.

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Бекиров, по словам его адвоката Исляма Велиляева, не явился на судебное заседание, на котором уже планировали рассматривать уголовное дело по существу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Суд" поддержал ходатайство прокурора и обязал судебных приставов обеспечить на следующее заседание, назначенное на 13 сентября, явку нашего подзащитного Эдема Бекирова", – рассказал адвокат.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

27 августа оккупационный "суд" в Крыму выпустил политзаключенного Бекирова из СИЗО.

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