Тяжелобольного крымского политзаключенного Бекирова хотят принудительно доставить в "суд", - адвокат Велиляев

Бекиров, по словам его адвоката Исляма Велиляева, не явился на судебное заседание, на котором уже планировали рассматривать уголовное дело по существу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Суд" поддержал ходатайство прокурора и обязал судебных приставов обеспечить на следующее заседание, назначенное на 13 сентября, явку нашего подзащитного Эдема Бекирова", – рассказал адвокат.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

27 августа оккупационный "суд" в Крыму выпустил политзаключенного Бекирова из СИЗО.