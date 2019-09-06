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06.09.19 15:36

Лишь треть психологов допустили к работе в инклюзивных центрах, - Минобразования

99 специалистов инклюзивного-ресурсных центров получили сертификаты международного образца на право пользования методиками для оценки развития ребенка с особыми образовательными потребностями.

Лишь треть психологов допустили к работе в инклюзивных центрах, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.

Отмечается, что всего в экзамене приняли участие 308 психологов из всех областей Украины.

Это уже вторая волна тестирования. С начала года тесты прошли 869 психологов ИРЦ, из которых к работе были допущены только 48%. Участники второй волны - это психологи, провалившие первое тестирование и прошедшие повторную подготовку.

Всего в Украине профессиональную диагностику детей с особыми образовательными потребностями могут уже более 500 сертифицированных специалистов.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил порядок зачисления детей с особыми образовательными потребностями во внешкольные учреждения и создания условий для их развития.

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