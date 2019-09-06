Зеленский внес изменения в состав СНБО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Своим указом он также ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия