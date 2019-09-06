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06.09.19 15:48

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, генерального прокурора Руслана Рябошапку и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Своим указом он также ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-спикера парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

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