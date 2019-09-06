Профильный комитет ВР просит проверить работу Минздрава при Супрун, - Радуцкий

Об этом глава комитета Михаил Радуцкий написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава. Я как председатель комитета совместно с фракцией "Слуга народа" и коллегами по комитету хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкий в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения", - написал он.

Радуцкий также сообщил, что инициировал разработку законопроекта "о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения".

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"Обращаюсь к профильным ассоциациям врачей, производителей, пациентов, экспертам с просьбой предоставить свои предложения. На основе ваших предложений будет разработан законопроект о разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте", - написал Радуцкий.

Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года возглавляла Уляна Супрун. До нее с декабря 2014 года по апрель 2016 года во главе министерства стоял Александр Квиташвили.

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