У ЕС нет единой позиции по отношению России. Санкции против РФ в будущем будут оспорены многими странами, - президент Литвы Науседа

Об этом Науседа сказал в интервью Politiko, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У Европейского союза нет единой позиции по отношению России", сказал он, предупредив, что это может в какой-то момент поставить под угрозу санкции.

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"Пока я не могу сделать какие-либо окончательные выводы", - сказал Науседа, но санкции ЕС против России в будущем "будут оспорены многими странами".

Он добавил, что Литва из-за своей территориальной близости к РФ хорошо ее знает. "Для нас поведение России действительно представляет угрозу, и я думаю, что Польша и страны Балтии разделят наше мнение", - отметил президент Литвы.