"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится", - расследователь Bellingcat об освобождении Цемаха

Об этом он заявил журналистам программы "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Грозева, Украина и международная следственная группа в Нидерландах могли согласиться отпустить Цемаха из-за того, что у официального расследования достаточно доказательств причастности России к крушению "Боинга".

"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит", - сказал Грозева.

При этом, если Цемах не будет участвовать в судебном процессе, Россия сможет жаловаться на его необъективность, считает расследователь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, - журналистка Киртока

"Нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура. Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор", – считает Грозев.

Расследователь также уверен, что Украине необходимо поделиться с международным следствием по крушению "Боинга" деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России по выдаче именно Цемаха будет "весомым доказательством" причастности его к крушению лайнера.

Напомним, 5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Также на Цензор.НЕТ: Во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб, - Гитлянская

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Смотрите также: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналистка Ирина Ромалийская со ссылкой на свои источники утверждает, что с прошлой субботы, 31 августа в Киеве находятся следователи из Нидерландов. По ее словам, они прилетели в украинскую столицу специально чтобы допросить Цемаха.

Кроме того, Ромалийская утверждает, что при задержании Цемаха погиб один сотрудник СБУ, еще двое – были ранены. Журналистка Виолетта Киртока назвала имя погибшего – Александр Колодяжный.

Пресс-секретарь СБУ Гитлянская сообщила, что во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб.