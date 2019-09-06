Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Курс обучения насчитывал несколько этапов, каждый из которых заканчивался экзаменом. В течение первых месяцев продолжалось углубленное изучение и совершенствование английского языка, терминологии и устройства Королевских ВМС. По словам Дьяченко, их с товарищем после составления первого экзамена разделили по разным группам, чтобы они не общались на украинском и все время практиковались на английском.

Затем начался следующий этап - курс офицерской подготовки вместе с англичанами, носителями языка. Курс направлен на повышение командных и лидерских качеств, включал в себя занятия по навигации, строению корабля, истории ВМС Великобритании.

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"В конце обучения мы проходили морскую практику. Сначала в течение двух недель находились на катерах, там выполняли различные задачи, в частности находились в роли командира ударной группы, его заместителя, навигационного офицера. Завершилось все очередным экзаменом, после которого нас отправили на практику на эсминец Dragon", - рассказал Дьяченко.

Следующие шесть недель курсанты практиковались на корабле, который заходил в разные английские порты. Все это время ребята изучали строение корабля, обязанности командиров боевых частей и их действия в различных ситуациях.

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