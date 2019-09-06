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06.09.19 17:08

Прекращение огня создало условия для ремонта инфраструктуры на Донбассе до начала зимы, - глава СММ ОБСЕ

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик констатирует, что возобновление режима прекращения огня, которое началось 21 июля на Донбассе, создало более безопасные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания критически важной инфраструктуры до начала зимы.

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Слова Чевика цитирует в пятницу "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Возобновление неограниченного прекращения огня привело к значительному сокращению жертв среди гражданского населения и создало более безопасные условия для ремонта и обслуживания критически важной инфраструктуры до наступления зимы", - считает глава СММ ОБСЕ.

В то же время он подчеркивает, что существует потребность в улучшении свободы передвижения, поэтому важно иметь больше безопасных контрольно-пропускных пунктов для въезда/выезда (КПВВ).

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Глава СММ ОБСЕ в Украине также сообщил о позитивных событиях в районе разграничения вблизи Станицы Луганской, отметив, что основные усилия по демонтажу укреплений продвигаются. В этом контексте он приветствовал работу саперов и инженеров по обеспечению безопасности гражданских лиц и подготовке к ремонту разрушенного участка моста.

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