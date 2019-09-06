Вопрос Цемаха не будет подниматься Нидерландами на уровне ЕС, - Йозвяк

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на сегодняшний день нет признаков ого, что Амстердам вынесет тему освобождения Цемаха на общеевропейский уровень.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что освобождение Владимира Цемаха не повлияет на судебные процесс, ведь у следствия и так хватает доказательств причастности России к крушению рейса МН17 на Донбассе.

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