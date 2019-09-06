Босния заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом говорится в заявлении председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины представителя Хорватии Желько Комшича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Dnevni avaz.

Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины из-за высказывания члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика российским СМИ о принадлежности оккупированного Крыма России.

Он подчеркнул, что позиция Додика и его поддержка оккупации Крыма - это не позиция государства, а личная позиция.

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться", - говорится в заявлении.

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Комшич также напомнил, что в марте 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

"Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Додик был избран в Президиум от Республики Сербской в ​​октябре 2018 года. Он известен своими пророссийскими взглядами и приверженностью к Кремлю.

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