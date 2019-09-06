На Харьковщине открыли мемориальную доску погибшему в зоне АТО пограничнику Максиму Закопайло. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Память героя почтили пограничники, родные и близкие павшего, представители местных органов власти, военного комиссариата, ученики и преподаватели учебного заведения.

Смотрите: Мемориальную доску пограничнику Николаю Постольному, погибшему в 2014 году в зоне АТО, открыли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Младший сержант Максим Закопайло погиб 16 июля 2014 в районе н.п. Сизое, что в Луганской области. В тот день пограничный наряд, который выполнял задачи по охране государственной границы Украины, попал в засаду. Состав пограничного наряда принял бой с бандитами, которые вели интенсивный огонь из снайперского и автоматического стрелкового оружия. Во время огневого противостояния младший сержант Максим Закопайло и прапорщик Николай Постольный получили ранения несовместимые с жизнью.

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