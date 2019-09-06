Среди спонсоров "Слуги народа", - адвокаты, бизнесмены и компании с криминальными производствами, - "Слідство.Info"

Об этом пишут журналисты программы "Слідство.Info", информирует Цензор.НЕТ.

Граждане поддержали "Слугу народа" на 42 800 000 гривен. Пожертвования партии передали 52 лица. 11 из них – адвокаты, они перечислили партии почти 6,5 млн гривен.

Один из этих юристов, Александр Качура, основатель адвокатского бюро Kachura Lawyers, прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Почему среди 52 граждан, которые поддержали партию финансово, оказалось аж 11 адвокатов, Качура не знает. Он предположил, что это стечение обстоятельств.

Почти 41 000 гривен внес на счета "Слуги народа" Янис Мазуров. Хотя, как показывает сайт по поиску работы, еще в 2016 году он искал вакансию водителя в городе Днепр и готов был работать за 5000 гривен.

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Также спонсором "Слуги народа" стал председатель церковного комитета Украинской православной церкви Киевского патриархата села Белоберезка из Ивано-Франковской области Владимир Глодовьюк. Он перечислил партии почти 300 000 гривен. "Перечислил средства я, но нас там несколько человек. Мы посовещались и сделали так, потому что хотим изменений", - пояснил он журналистам "Слідство.Info".

Три миллиона гривен партия "Слуга народа" получила от общественной организации "Команда Зе". Ее создали в январе 2019 года. Руководитель, Александр Корниенко, руководил и избирательным штабом партии, ныне - народный депутат. Он сказал, что деньги общественной организации жертвовали "разные физические лица со всей страны": "Их более 20 или даже 30. Мы по закону не обязаны раскрывать своих доноров", - прокомментировал Корниенко. По его словам, это была неформальная кампания среди "друзей "Команды Зе".

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Почти половину всех вкладов, 44 миллиона 600 000 гривен, партия "Слуга народа" получила от частных предприятий.

Среди них в том числе – киевские компании "Ветек-Киев" и "Ставрайс", торгующие пищевыми продуктами. Они перечислили более 6,6 миллиона гривен. Обе фирмы имеют общий адрес и общего владельца и руководителя - Василия Ставского. Но он заявил журналистам "Слідство.Info", что никаких финансовых взносов одной партии его компании никогда не делали. "Я такого не помню", - сказал он.

Компании "Раевит" и "Милагро Украина" вместе перевели "Слуге народа" более 5 млн гривен. Предприятия занимаются строительными материалами и химическими продуктами. Эти фирмы фигурируют в уголовном производстве, открытом в мае 2019 года. По данным следователей, основатель "Милагро Украина" организовал деятельность конвертационного центра, выводил средства со счетов ряда компаний, то есть, снимал наличные с их банковских счетов.

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Одесские фирмы, которые занимаются оптовой торговлей, "Амбра Импекс" и "Барака трейдинг" пожертвовали "Слуге народа" более чем 6 млн гривен. Эти компании также фигурируют в уголовном производстве. Речь идет о минимизации налогов.

Кроме большинстве кресел в парламенте, "Слуга народа" получит в 2010 году 225 000 000 гривен от государства. Ведь по закону о финансировании партий государство оплачивает деятельность политсил, которые на выборах преодолели 2% барьер.